08.10.2020, 07:00

Количество пассажиров Tallink значительно уменьшилось, но паромных рейсов из Таллинна в Хельсинки по-прежнему много


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Количество пассажиров Tallink значительно уменьшилось, но паромных рейсов из Таллинна в Хельсинки по-прежнему много
Foto: Andres Putting

Ограничения на поездки, введенные соседними странами, снова начали оказывать сильное влияние на количество пассажиров паромной компании Tallink, пишет Ärileht.

По словам фотографа Delfi, посетившего на прошлой неделе D-терминал Таллиннского порта, количество пассажиров заметно сократилось. С борта парома, прибывшего в среду ​​в 15:30, сошло всего около сотни человек, хотя, как известно, суда Tallink могут принять от 2000 до 3000 пассажиров.

“Конечно, после введения ограничения на поездки в Финляндии и Латвии количество наших пассажиров уменьшилось”, — подтвердила Катри Линк, руководитель отдела коммуникаций Tallink.

Несмотря на то, что за летний период количество рейсов по различным маршрутам сократилось, регулярное паромное сообщение по-прежнему сохраняется — прежде всего для того, чтобы обеспечить четкую и быструю транспортировку товаров. Например, на маршруте Таллинн-Хельсинки количество рейсов паромов Star и Megastar в течение недели такое же, как и было летом. В общей сложности два парома совершают 12 рейсов в день.

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Однако из-за введенных ограничений на поездки в Финляндию паромная компания Tallink все же изменило график движения паромов по выходным дням. Теперь по субботам паром Star ходит из Таллинна в Хельсинки только один раз в день, а в воскресенье пять раз вместо шести.

“Кроме того, в настоящее время в течение рабочей недели нет регулярных круизов по маршруту Таллинн-Хельсинки на пассажирском судне Silja Europa, но по выходным паром Victoria I будет временно и в исключительных случаях совершать круизы по маршруту Хельсинки-Таллинн без возможности выйти на берег в эстонской столице”, — сказала Линк.

На вопрос, каковы финансовые потери и оплачивает ли Tallink эксплуатацию финских судов, руководитель отдела коммуникаций паромной компании Катри Линк ответила так: “Такая информация доступна в наших ежеквартальных финансовых отчетах, а финансовые результаты за третий квартал будут опубликованы в начале ноября”, — сказала глава отдела коммуникаций Tallink.

С 28 сентября для жителей Эстонии начали действовать новые правила поездок в Финляндию. Без ограничений в страну можно въезжать по работе, учебе, для возвращения домой, с целью транзита или по другим веским причинам. Туристические поездки в Финляндию временно запрещены. Более подробно об этом можно почитать ЗДЕСЬ.

На прошлой неделе сотрудники финской погранохраны развернули более 30 пассажиров из Эстонии, так как у них не было достаточно веских причин для въезда в страну.

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