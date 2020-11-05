Комендантский час и никаких передвижений: В Монако установили одни из самых жестких ограничений в Европе
Начиная с воскресенья, 1 ноября, в Монако введены новые жесткие меры ограничений для борьбы с коронавирусом.
Начиная с воскресенья, 1 ноября, в Монако введены новые жесткие меры ограничений для борьбы с коронавирусом.
Согласно новым ограничениям, на всей территории Монако вводится обязательное ношение масок, сообщает Tourprom.
Кроме того, с 20.00 до 06.00 вводится комендантский час. Выходить из дома можно только в случае передвижения на работу и учебу, при необходимости получения срочной медицинской помощи или по семейным обстоятельствам, в ситуациях, когда этого требуют органы исполнительной власти, а также для выгула домашних животных. Деятельность всех закрытых спортивных и развлекательных учреждений приостановлена.
Бары закрыты, рестораны должны прекращать обслуживание не позднее 21.30, театральные представления должны заканчиваться также до 21.30.
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