Комендантский час и никаких передвижений: В Монако установили одни из самых жестких ограничений в Европе

Согласно новым ограничениям, на всей территории Монако вводится обязательное ношение масок, сообщает Tourprom.

Кроме того, с 20.00 до 06.00 вводится комендантский час. Выходить из дома можно только в случае передвижения на работу и учебу, при необходимости получения срочной медицинской помощи или по семейным обстоятельствам, в ситуациях, когда этого требуют органы исполнительной власти, а также для выгула домашних животных. Деятельность всех закрытых спортивных и развлекательных учреждений приостановлена.

Бары закрыты, рестораны должны прекращать обслуживание не позднее 21.30, театральные представления должны заканчиваться также до 21.30.