05.11.2020, 10:05

Комендантский час и никаких передвижений: В Монако установили одни из самых жестких ограничений в Европе


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Комендантский час и никаких передвижений: В Монако установили одни из самых жестких ограничений в Европе
Scanpix, Lionel Urman/SIPA

Начиная с воскресенья, 1 ноября, в Монако введены новые жесткие меры ограничений для борьбы с коронавирусом.

Согласно новым ограничениям, на всей территории Монако вводится обязательное ношение масок, сообщает Tourprom.

Кроме того, с 20.00 до 06.00 вводится комендантский час. Выходить из дома можно только в случае передвижения на работу и учебу, при необходимости получения срочной медицинской помощи или по семейным обстоятельствам, в ситуациях, когда этого требуют органы исполнительной власти, а также для выгула домашних животных. Деятельность всех закрытых спортивных и развлекательных учреждений приостановлена.

Бары закрыты, рестораны должны прекращать обслуживание не позднее 21.30, театральные представления должны заканчиваться также до 21.30.

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