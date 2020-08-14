Компания Costa Cruises возобновляет круизы по Средиземному морю с 6 сентября

"Возобновление круизного сообщения будет постепенным. Первыми кораблями, которые отправятся в плавание, станут Costa Deliziosa и Costa Diadema. Круизы на Costa Deliziosa начнутся 6 сентября из города Триест. Лайнер будет выполнять еженедельные круизы по Греции. За ней последует Costa Diadema – с 19 сентября корабль будет совершать семидневные круизы по Западному Средиземноморью с выходом из Генуи и заходом на Мальту", — рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе, далее поэтапно в эксплуатацию будут вводиться другие лайнеры, круизный сезон планируется начать в конце сентября.

"С момента вступления в силу нового постановления итальянского правительства о возобновлении круизов и введению нового протокола безопасности, мы тесно сотрудничаем с итальянскими властями и странами-направлениями судов. Компания завершила внедрение протоколов на борту судов и на берегу, однако, вынуждена продлить паузу круизного сезона до 30 сентября. Исключение составляют Costa Deliziosa и Costa Diadema", — пояснили в Costa Cruises.