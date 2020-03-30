Король Таиланда сбежал от коронавируса в Альпы с гаремом из 20 наложниц

По данным немецкого таблоида Bild, отель был забронирован под короля целиком, т.к. свита 67-летнего монарха включает в себя гарем из 20 наложниц, а также многочисленных слуг. При этом неясно, живут ли в отеле его четыре жены, пишет TourProm со ссылкой на Independent.

По данным немецкой прессы, гостевые дома и отели в Баварии были ранее закрыты властями для обеспечения карантина из-за коронавируса, однако местный окружной совет сделал исключение для тайского монарха, обосновывая это тем, что “гости этого отеля представляют собой единую и однородную группу людей без каких-либо посторонних посетителей”.

Тем не менее, 119 членов монаршей группы были депортированы обратно в Таиланд из-за подозрения в коронавирусе — у них по прилете в Германию проявились симптомы респираторных заболеваний.

Известие побеге Ваджиралонгкорна в роскошный отель на другом конце света было встречено в Таиланде большим возмущением: десятки тысяч тайцев, рискуя нарушить закон страны о неприкасаемости монарха, задались вопросом — зачем им нужен такой король? Тайский хэштег, который переводится как “зачем нам нужен король?” за сутки в Twitter набрал 1.2 миллиона репостов. При этом напомним, что в Таиланде любого, оскорбляющего или критикующего монарха, могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет. Тем не менее, этот поступок сплотил общество против Ваджиралонгкорна.