30.03.2020, 10:00

Король Таиланда сбежал от коронавируса в Альпы с гаремом из 20 наложниц

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Король Таиланда сбежал от коронавируса в Альпы с гаремом из 20 наложниц
Scanpix, REUTERS By-line:ATHIT PERAWONGMETHA

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн сбежал от коронавируса в Германию, чтобы самоизолироваться в роскошном отеле “Grand Hotel Sonnenbichl” в альпийском курортном городе Гармиш-Партенкирхен в Баварии вместе со своей свитой.

По данным немецкого таблоида Bild, отель был забронирован под короля целиком, т.к. свита 67-летнего монарха включает в себя гарем из 20 наложниц, а также многочисленных слуг. При этом неясно, живут ли в отеле его четыре жены, пишет TourProm со ссылкой на Independent.

По данным немецкой прессы, гостевые дома и отели в Баварии были ранее закрыты властями для обеспечения карантина из-за коронавируса, однако местный окружной совет сделал исключение для тайского монарха, обосновывая это тем, что “гости этого отеля представляют собой единую и однородную группу людей без каких-либо посторонних посетителей”.

Тем не менее, 119 членов монаршей группы были депортированы обратно в Таиланд из-за подозрения в коронавирусе — у них по прилете в Германию проявились симптомы респираторных заболеваний.

Известие побеге Ваджиралонгкорна в роскошный отель на другом конце света было встречено в Таиланде большим возмущением: десятки тысяч тайцев, рискуя нарушить закон страны о неприкасаемости монарха, задались вопросом — зачем им нужен такой король? Тайский хэштег, который переводится как “зачем нам нужен король?” за сутки в Twitter набрал 1.2 миллиона репостов. При этом напомним, что в Таиланде любого, оскорбляющего или критикующего монарха, могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет. Тем не менее, этот поступок сплотил общество против Ваджиралонгкорна.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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