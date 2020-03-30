Король Таиланда сбежал от коронавируса в Альпы с гаремом из 20 наложниц

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн сбежал от коронавируса в Германию, чтобы самоизолироваться в роскошном отеле “Grand Hotel Sonnenbichl” в альпийском курортном городе Гармиш-Партенкирхен в Баварии вместе со своей свитой.
По данным немецкого таблоида Bild, отель был забронирован под короля целиком, т.к. свита 67-летнего монарха включает в себя гарем из 20 наложниц, а также многочисленных слуг. При этом неясно, живут ли в отеле его четыре жены, пишет TourProm со ссылкой на Independent.
По данным немецкой прессы, гостевые дома и отели в Баварии были ранее закрыты властями для обеспечения карантина из-за коронавируса, однако местный окружной совет сделал исключение для тайского монарха, обосновывая это тем, что “гости этого отеля представляют собой единую и однородную группу людей без каких-либо посторонних посетителей”.
Тем не менее, 119 членов монаршей группы были депортированы обратно в Таиланд из-за подозрения в коронавирусе — у них по прилете в Германию проявились симптомы респираторных заболеваний.
Известие побеге Ваджиралонгкорна в роскошный отель на другом конце света было встречено в Таиланде большим возмущением: десятки тысяч тайцев, рискуя нарушить закон страны о неприкасаемости монарха, задались вопросом — зачем им нужен такой король? Тайский хэштег, который переводится как “зачем нам нужен король?” за сутки в Twitter набрал 1.2 миллиона репостов. При этом напомним, что в Таиланде любого, оскорбляющего или критикующего монарха, могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет. Тем не менее, этот поступок сплотил общество против Ваджиралонгкорна.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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