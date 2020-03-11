Коронавирус и путешествия: авиакомпании уже стали предлагать бесплатные билеты
Малайзийская авиакомпания AirAsia настолько обеспокоена снижением продаж из-за паники вокруг коронавируса, что начала продавать билеты по невероятно низким ценам.
Малайзийская авиакомпания AirAsia настолько обеспокоена снижением продаж из-за паники вокруг коронавируса, что начала продавать билеты по невероятно низким ценам.
Авиакомпания запустила распродажу под названием "Big Sale", в рамках которой в продажу поступило около 6 миллионов дешевых билетов.
Кампания продлится до этого воскресенья (15 марта), купленными билетами можно будет воспользоваться до 01.06.2021 года. По акционным ценам можно выбрать любое направление AirAsia, включая Австралию, Таиланд, Сингапур и Индонезию.
Все билеты продают по чрезвычайно низким для авиакомпании ценам - например, за 9 евро можно улететь в Сингапур, Джакарту, Пхукет и Пномпень. Кроме того, авиакомпания предлагает невероятную акцию: внутренние перелеты из Куала-Лумпур в Джохор-Бару, Пенанг, Лангкави, Алор-Сетар и Кота-Бару становятся абсолютно бесплатными. Пассажиры должны оплатить только сборы аэропортов - около 2 евро за человека.
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