Коронавирус лишил почти половину жителей Эстонии долгожданного отпуска

В этом летнем сезоне международное авиасообщение было ограничено, из-за чего многие люди отложили или отменили свой отпуск в теплых странах. Согласно проведенным исследованиям, для большинства жителей Эстонии идеальным отдыхом является как раз поездка за границу, пишет Kasulik.
Согласно опросу Sprinter Research, проведенному по заказу Gjensidige, 43% жителей Эстонии считают, что лучший способ отдыха — это отправиться с семьей в поездку за границу. 34% респондентов заявляют, что идеальный отдых — это путешествие с семьей по Эстонии.
По словам главы отдела управления претензиями Gjensidige Маарики Мюрк, этим летом большинству людей пришлось отказаться от планов на отпуск за границей, но более трети жителей стран Балтии воспользовались возможностью путешествий по родному краю. Среди жителей Эстонии количество людей, которые назвали путешествие по стране идеальным видом отдыха, выросло с 28 до 34% по сравнению с прошлым годом, в Латвии — с 29 до 38%, в Литве — с 30 до 35%.
“Несмотря на то, что этим летом на отдых в дальние страны отправилось очень мало людей, а некоторые из очень популярных направлений были и вовсе закрыты, люди по-прежнему занимались организацией своего отпуска и путешествовали как по Эстонии, так и по соседним странам. В результате этого в этом году жители стран Балтии посетили много достопримечательностей и мест, которые обычно не входят в список самых популярных туристических объектов”, — сказала представитель страховой компании.
Опрос показал, что почти для трети жителей стран Балтии лучший вариант отдыха связан с желанием увидеть, посетить и испытать как можно больше. “Вот почему этим летом автомобильные поездки по своей стране и в соседние государства были столь популярными”, — сказала Маарика Мюрк.
При этом почти четверть населения назвала время, проведенное на природе, лучшим видом отдыха. Больше всего его предпочитают латыши, среди которых процент отдыхающих на природе увеличился с 25 до 32 по сравнению с прошлым годом.
“Примечательно, что во всех странах Балтии увеличилось количество людей, желающих провести время на природе, вдали от цивилизации. Вероятно, карантинный период, вызванный пандемией, побудил людей задуматься об отдыхе на природе, чтобы они могли полностью расслабиться и уйти от информационных потоков”, — сказала представитель страховой компании.
Кроме того, многие эстоноземельцы отметили, что им нравится пассивный вид отдыха в теплых странах. 28% респондентов считают, что это их идеальный вариант. Для сравнения: в Латвии такой вид отдыха предпочитают 14% респондентов, в Литве — 18%.
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