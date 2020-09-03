Коронавирус лишил почти половину жителей Эстонии долгожданного отпуска

Согласно опросу Sprinter Research, проведенному по заказу Gjensidige, 43% жителей Эстонии считают, что лучший способ отдыха — это отправиться с семьей в поездку за границу. 34% респондентов заявляют, что идеальный отдых — это путешествие с семьей по Эстонии.

По словам главы отдела управления претензиями Gjensidige Маарики Мюрк, этим летом большинству людей пришлось отказаться от планов на отпуск за границей, но более трети жителей стран Балтии воспользовались возможностью путешествий по родному краю. Среди жителей Эстонии количество людей, которые назвали путешествие по стране идеальным видом отдыха, выросло с 28 до 34% по сравнению с прошлым годом, в Латвии — с 29 до 38%, в Литве — с 30 до 35%.

“Несмотря на то, что этим летом на отдых в дальние страны отправилось очень мало людей, а некоторые из очень популярных направлений были и вовсе закрыты, люди по-прежнему занимались организацией своего отпуска и путешествовали как по Эстонии, так и по соседним странам. В результате этого в этом году жители стран Балтии посетили много достопримечательностей и мест, которые обычно не входят в список самых популярных туристических объектов”, — сказала представитель страховой компании.