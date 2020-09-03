Коронавирус лишил почти половину жителей Эстонии долгожданного отпуска

Опрос показал, что почти для трети жителей стран Балтии лучший вариант отдыха связан с желанием увидеть, посетить и испытать как можно больше. “Вот почему этим летом автомобильные поездки по своей стране и в соседние государства были столь популярными”, — сказала Маарика Мюрк.
При этом почти четверть населения назвала время, проведенное на природе, лучшим видом отдыха. Больше всего его предпочитают латыши, среди которых процент отдыхающих на природе увеличился с 25 до 32 по сравнению с прошлым годом.
“Примечательно, что во всех странах Балтии увеличилось количество людей, желающих провести время на природе, вдали от цивилизации. Вероятно, карантинный период, вызванный пандемией, побудил людей задуматься об отдыхе на природе, чтобы они могли полностью расслабиться и уйти от информационных потоков”, — сказала представитель страховой компании.
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