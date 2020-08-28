28.08.2020, 10:01

Коронавирус помог: бэби-бум слонов в Кении


EST
Коронавирус помог: бэби-бум слонов в Кении
Scanpix, herbert lewald

У кенийских слонов, проживающих на территории национального парка Амбосели, специалисты отмечают небывалый всплеск рождаемости. Они связывают это с сильными дождями в этом году, а также с прекращением туристического потока из-за охватившей мир пандемии коронавируса.

У слонов родилось уже 140 малышей, и эксперты очень рады этому. Как заявил BBC известный кенийский биолог и ведущий специалист Фонда инициативы защиты слонов доктор Винни Кииру, нынче "слоны повсюду, и они счастливы, им хватает места".

А вот местных жителей пандемия так не облагодетельствовала: туристы, желающие посмотреть на диких животных в их естественной среде обитания, были их основным источником дохода, сообщает Anews.

Читайте также: