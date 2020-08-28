Коронавирус помог: бэби-бум слонов в Кении

У кенийских слонов, проживающих на территории национального парка Амбосели, специалисты отмечают небывалый всплеск рождаемости. Они связывают это с сильными дождями в этом году, а также с прекращением туристического потока из-за охватившей мир пандемии коронавируса.
У слонов родилось уже 140 малышей, и эксперты очень рады этому. Как заявил BBC известный кенийский биолог и ведущий специалист Фонда инициативы защиты слонов доктор Винни Кииру, нынче "слоны повсюду, и они счастливы, им хватает места".
А вот местных жителей пандемия так не облагодетельствовала: туристы, желающие посмотреть на диких животных в их естественной среде обитания, были их основным источником дохода, сообщает Anews.
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