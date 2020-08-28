Коронавирус помог: бэби-бум слонов в Кении

У слонов родилось уже 140 малышей, и эксперты очень рады этому. Как заявил BBC известный кенийский биолог и ведущий специалист Фонда инициативы защиты слонов доктор Винни Кииру, нынче "слоны повсюду, и они счастливы, им хватает места".

А вот местных жителей пандемия так не облагодетельствовала: туристы, желающие посмотреть на диких животных в их естественной среде обитания, были их основным источником дохода, сообщает Anews.



