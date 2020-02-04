04.02.2020, 10:00

Коронавирус сеет антикитайскую истерию и ксенофобию в Европе. Китайских туристов не пускают в музеи и выгоняют из общественных туалетов

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Коронавирус сеет антикитайскую истерию и ксенофобию в Европе. Китайских туристов не пускают в музеи и выгоняют из общественных туалетов
Scanpix, AP By-line:Achmad Ibrahim

Китайцы, находящиеся в западной Европе, заявляют о массовых проявлениях ксенофобии и насилии в их адрес со стороны местных жителей, пишет TourProm.

По сообщениям итальянских СМИ, в Венеции кто-то из группы детей прямо во время экскурсии плюнул в двух китайских туристов, проходящих мимо. Известно также о случае оскорбления китайцев в Турине. А в Помпеях одного китайца не пустили в археологический парк извержения Везувия, другой был вынужден выслушивать нецензурную брань в свой адрес в метро.
В баре с видом на самый знаменитый римский фонтан Треви повесили табличку с надписью, что вход закрыт для китайских туристов. Итальянская консерватория Santa Cecilia попросила студентов из Китая, Японии и Южной Кореи не посещать занятия. Такое решение школы вызвало горячий протест среди учеников. Многие из них отправились к руководству, чтобы получить объяснения.

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Эксперты отмечают, что все эти случаи происходят в Италии, в стране, где самую большую долю туристов за последние годы составляли именно китайцы. По данным 2018 года, Италию посетило около 5 миллионов путешественников из Китая.

Из-за эпидемии коронавируса, волна всё большего беспокойства накрывает европейцев. Вместе с ней приходят всё новые сообщения о ксенофобии и призывах не пускать туристов из Китая в магазины, рестораны и другие общественные места. Так, во Франции туристы из Китая даже начали использовать хештег #JeNeSuisPasUnVirus (я не вирус), чтобы обезопасить себя.

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