Коронавирус сеет антикитайскую истерию и ксенофобию в Европе. Китайских туристов не пускают в музеи и выгоняют из общественных туалетов

По сообщениям итальянских СМИ, в Венеции кто-то из группы детей прямо во время экскурсии плюнул в двух китайских туристов, проходящих мимо. Известно также о случае оскорбления китайцев в Турине. А в Помпеях одного китайца не пустили в археологический парк извержения Везувия, другой был вынужден выслушивать нецензурную брань в свой адрес в метро.

В баре с видом на самый знаменитый римский фонтан Треви повесили табличку с надписью, что вход закрыт для китайских туристов. Итальянская консерватория Santa Cecilia попросила студентов из Китая, Японии и Южной Кореи не посещать занятия. Такое решение школы вызвало горячий протест среди учеников. Многие из них отправились к руководству, чтобы получить объяснения.

Эксперты отмечают, что все эти случаи происходят в Италии, в стране, где самую большую долю туристов за последние годы составляли именно китайцы. По данным 2018 года, Италию посетило около 5 миллионов путешественников из Китая.