Коронавирус в мире: французы массово нарушают карантин, в Германии говорят, что дальше будет хуже

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом переболело или продолжает болеть более 52,2 млн человек, умерло более 1,2 млн. Лидируют по числу заболевших США (более 10,4 млн случаев заражения, более 241 тыс. смертей).

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что людям нужно продолжать сохранять бдительность из-за продолжающегося распространения коронавируса.

“Возможно, мы уже устали от COVID-19, но он не устал от нас. Европейские страны едва справляются, но вирус практически не поменялся, как и принимаемые против него меры”, — сказал он, выступая на Парижском форуме мира.

Более половины французов не соблюдают карантин

Примерно 60% французов нарушали правила карантина после введения второго локдауна, выяснилось в ходе опроса. Примерно четверть респондентов признали, что, заполняя пропуск, который необходим для выхода на улицу, они указывали ложную причину, по которой они покидали дом.