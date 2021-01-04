Коронавирус: в Норвегии запрещают алкоголь в ресторанах

Власти Норвегии пытаются предотвратить новую волну коронавируса в стране. С 4 января на две недели вводится ряд новых ограничений.
Власти Норвегии ужесточают карантинные ограничения в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в воскресенье, 3 января, выступая по телевидению, премьер-министр страны Эрна Сульберг. По ее словам, норвежцы должны не допустить новой волны заболевания в стране.
С 4 января сроком на две недели вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, а также на различных мероприятиях. Встречи дома ограничиваются числом в 5 человек. В магазинах и торговых центрах будет регулироваться число посетителей. Спортивные и развлекательные мероприятия в помещениях переносятся на более поздние сроки. Власти также рекомендуют гражданам отказаться от поездок по стране и за границу, и в ближайшие две недели не принимать у себя гостей.
Норвегия по сравнению с другими странами Европы до настоящего времени успешно справляется с пандемией коронавируса. Наряду с Финляндией, Грецией и Исландией в стране сейчас одно из самых низких Европе число новых случаев SARS-CoV-2: за неделю с 21 по 27 декабря оно составило 113 на 100 тысяч жителей. С начала пандемии в Норвегии с населением в 5,3 миллиона человек выявлено всего 50,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 436 человек скончались от последствий заражения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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