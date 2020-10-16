Коронавирус вынудил нарушить традицию: в этом году рождественской ярмарки на Ратушной площади не будет(40)
Мы уже все привыкли, что каждый год наша Ратушная площадь превращается в настоящую рождественскую сказку. Сияющая огоньками елка, деревянные домики, из которых доносятся ароматы пипаркоока и глинтвейна, рождественские мелодии и новогодние сувениры. В этом году всего этого не будет, так как коронавирус внес коррективы и в эту традицию.
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