16.10.2020, 07:00

Коронавирус вынудил нарушить традицию: в этом году рождественской ярмарки на Ратушной площади не будет

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Коронавирус вынудил нарушить традицию: в этом году рождественской ярмарки на Ратушной площади не будет
Foto: Tiit Blaat

Мы уже все привыкли, что каждый год наша Ратушная площадь превращается в настоящую рождественскую сказку. Сияющая огоньками елка, деревянные домики, из которых доносятся ароматы пипаркоока и глинтвейна, рождественские мелодии и новогодние сувениры. В этом году всего этого не будет, так как коронавирус внес коррективы и в эту традицию.

В этом году на Рождество на Ратушной площади не будет торговых киосков, подтвердила ERR старейшина управы района Кесклинн Моника Хауканым.

По ее словам, в прошлые годы на Ратушной площади отлично размещалось 27 торговых точек, но в этом году их не будет из-за угрозы распространения коронавируса.

Управа района Кесклинн надеется, что владельцы ближайших к Ратушной площади ресторанов, кафе и магазинчиков помогут создать рождественское настроение. Продюсер, театральный деятель и ресторатор Пеэтер Ялакас предложил городской управе такую идею — владельцы мест общественного питания могли бы предложить участникам рождественской ярмарки свои торговые площади, особенно в ситуации, когда в ресторанах Старого города мало посетителей.

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Так как традиционное рождественское мероприятие не состоится, город не дополучит 50 000 евро за аренду мест.

Неизвестно, сколько бы смогли заработать торговцы, если бы рынок решили все-таки открыть, ведь раньше основную прибыль им приносили иностранные туристы. А их, как известно, в этом году практически нет.

В этом году рождественскую елку установят на Ратушной площади 19 ноября.

В прошлом сезоне традиционный рождественский рынок в сердце Старого города работал с 15 ноября по 7 января. В 2019 году издание European Best Destinations признала Таллиннский рождественский рынок самым красивым в Европе.

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