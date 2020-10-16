Коронавирус вынудил нарушить традицию: в этом году рождественской ярмарки на Ратушной площади не будет

В этом году на Рождество на Ратушной площади не будет торговых киосков, подтвердила ERR старейшина управы района Кесклинн Моника Хауканым.

По ее словам, в прошлые годы на Ратушной площади отлично размещалось 27 торговых точек, но в этом году их не будет из-за угрозы распространения коронавируса.

Управа района Кесклинн надеется, что владельцы ближайших к Ратушной площади ресторанов, кафе и магазинчиков помогут создать рождественское настроение. Продюсер, театральный деятель и ресторатор Пеэтер Ялакас предложил городской управе такую идею — владельцы мест общественного питания могли бы предложить участникам рождественской ярмарки свои торговые площади, особенно в ситуации, когда в ресторанах Старого города мало посетителей.

Так как традиционное рождественское мероприятие не состоится, город не дополучит 50 000 евро за аренду мест.