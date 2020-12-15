Коронавирусное рождество: комендантский час в Турции, всеобщая изоляция в Нидерландах и максимальный уровень ограничений в Лондоне

В Лондоне вводится максимальный уровень ограничений из-за COVID-19

В Лондоне со среды начнет действовать максимальный уровень ограничительных мер из-за коронавируса.

В британской столице и в ряде районов на юго-востоке страны будут закрыты бары, пабы, кафе и рестораны. Им будет разрешено работать только на вынос и осуществлять доставку.

В рамках третьего — максимального — уровня ограничений запрещаются встречи в помещениях, а на открытом воздухе разрешается встречаться группами не более шести человек.

В Лондоне в последние дни фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Накануне в городе выявили 4,1 тысяч новых случаев заражения.

На выходных мэр Лондона Садик Хан сообщил, что "число случаев заражения COVID-19 высокое и растет".

Власти Нидерландов вводят локдаун на месяц

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о всеобщей изоляции в стране до 19 января. В стране закроются все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы со среды перейдут на онлайн-обучение. Жителей Нидерландов призывают оставаться дома как можно дольше и не принимать гостей. Власти обсуждали введение комендантского часа, но решили от него отказаться.