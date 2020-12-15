15.12.2020, 10:00

Коронавирусное рождество: комендантский час в Турции, всеобщая изоляция в Нидерландах и максимальный уровень ограничений в Лондоне


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Коронавирусное рождество: комендантский час в Турции, всеобщая изоляция в Нидерландах и максимальный уровень ограничений в Лондоне
Scanpix, MATTEO CORNER

К сожалению, пока коронавирус не отступает. В разных странах мира, несмотря на приближающиеся праздники, вводят все новые и новые, более строгие ограничения.

В Лондоне вводится максимальный уровень ограничений из-за COVID-19

В Лондоне со среды начнет действовать максимальный уровень ограничительных мер из-за коронавируса.

В британской столице и в ряде районов на юго-востоке страны будут закрыты бары, пабы, кафе и рестораны. Им будет разрешено работать только на вынос и осуществлять доставку.

В рамках третьего — максимального — уровня ограничений запрещаются встречи в помещениях, а на открытом воздухе разрешается встречаться группами не более шести человек.

В Лондоне в последние дни фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Накануне в городе выявили 4,1 тысяч новых случаев заражения.

На выходных мэр Лондона Садик Хан сообщил, что "число случаев заражения COVID-19 высокое и растет".

Власти Нидерландов вводят локдаун на месяц

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о всеобщей изоляции в стране до 19 января. В стране закроются все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы со среды перейдут на онлайн-обучение. Жителей Нидерландов призывают оставаться дома как можно дольше и не принимать гостей. Власти обсуждали введение комендантского часа, но решили от него отказаться.

В понедельник в Нидерландах зарегистрировали еще 8496 случаев заражения коронавирусом. Хотя это самый низкий показатель за пять дней, он все еще на 19% выше, чем неделю назад. Больше всего новых заражений в Амстердаме. Число летальных исходов у инфицированных в понедельник выросло еще на 35. С начала пандемии в Нидерландах заразились коронавирусом более 621 тысяч человек, умерли более 10 тысяч.

Круглосуточный комендантский час будет действовать в новогодние праздники в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник о введении круглосуточного комендантского часа в стране на новогодние праздники из-за коронавируса.

Комендантский час вступит в силу 31 декабря с 21:00 и продлится до 5:00 4 января.

"Благодаря принимаемым нами мерам мы можем наблюдать серьезное снижение числа пациентов и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами", — сказал Эрдоган.

Ранее в стране ввели круглосуточный комендантский час для местных жителей, но только на выходных.

В Турции коронавирусом за время пандемии заразились 1,8 млн человек, скончались 16,4 тыяч.

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