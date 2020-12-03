Коронавирусное рождество: в Испании запрещено петь, в Санкт-Петербурге просят туристов не приезжать, Австрия открывает горнолыжные курорты

Испания

С 23 декабря по 6 января в Исрании будет ограничено передвижение между автономными областями и отдельными городами. Однако возможны и исключения - например, для тех, кто возвращается домой или навещает родственников.

Новогодний или рождественский ужин в кругу семьи разрешен. Но максимальное число участников — 10. Это правило действует 24, 25 и 31 декабря, а также 1 января.

Scanpix, APTOPIX Virus Outbreak Belgium

В рождественскую и новогоднюю ночь на улице можно находиться до 1:30. Но это не значит, что в это время можно отправиться на вечеринку. До 1:30 нужно вернуться домой. В остальные дни — обычный комендантский час.

Запрещены любые новогодние мероприятия с большим числом людей. Их предлагается заменить на виртуальные. Более того, Министерство здравоохранения Испании даже не рекомендует петь песни (в том числе религиозные песнопения), чтобы не распространять вирус.