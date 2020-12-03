Коронавирусное рождество: в Испании запрещено петь, в Санкт-Петербурге просят туристов не приезжать, Австрия открывает горнолыжные курорты

До Рождества остается всего три недели. Если год назад все страны готовились к этому празднику, проводя многочисленные зимние ярмарки, праздничные концерты и народные гуляния, то сейчас вводят дополнительные меры безопасности.
Испания
С 23 декабря по 6 января в Исрании будет ограничено передвижение между автономными областями и отдельными городами. Однако возможны и исключения - например, для тех, кто возвращается домой или навещает родственников.
Новогодний или рождественский ужин в кругу семьи разрешен. Но максимальное число участников — 10. Это правило действует 24, 25 и 31 декабря, а также 1 января.
В рождественскую и новогоднюю ночь на улице можно находиться до 1:30. Но это не значит, что в это время можно отправиться на вечеринку. До 1:30 нужно вернуться домой. В остальные дни — обычный комендантский час.
Запрещены любые новогодние мероприятия с большим числом людей. Их предлагается заменить на виртуальные. Более того, Министерство здравоохранения Испании даже не рекомендует петь песни (в том числе религиозные песнопения), чтобы не распространять вирус.
Германия
В ФРГ частичный локдаун продлевают до 10 января. Цель продлеваемых ограничительных мер — довести заражаемость коронавирусом до менее чем 50 случаев на 100 тыс. человек, заявила Ангела Меркель. Федерация и земли готовятся к скорому началу вакцинации, сообщает Deutsche Welle.
Встречаться смогут только члены двух семей в составе до пяти человек. Однако с 23 декабря по 1 января 2021 года будут разрешены встречи не более десяти человек, независимо от числа семей. Дети и молодые люди до 14 лет не учитываются. Послабления не распространяются на Берлин. Кроме того, власти призвали жителей до Рождества уйти на домашний карантин, чтобы снизить риск заражения коронавирусом во время праздников.
Россия, Санкт-Петербург
Власти Санкт-Петербурга ограничивают работу общепита и проведение концертов на новогодние праздники, чтобы снизить туристическую привлекательность города, пишет Interfax.
“Нам предстоят праздники, и предстоят каникулы. Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье (местных) жителей. Не надо в этом году к нам приезжать”, — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
Вице-губернатор призвал петербуржцев встретить Новый год дома в кругу семьи, отказаться от корпоративов и банкетов.
Ранее власти Петербурга ввели дополнительные ограничения по коронавирусу на период новогодних праздников. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы.
С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.
С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.
Франция
Французские власти решили отменить комендантский час в порядке исключения 24 и 31 декабря. “Но это не означает, что мы сможем отметить Рождество и Новый год так же, как в прошлые годы”, — сказал премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Жителей попросили ограничить число гостей за столом и обойтись без многочисленных встреч с друзьями и родственниками. Кроме того, премьер-министр Жан Кастекс заявил, что во время рождественских каникул могут принять туристов местные горнолыжные курорты, но подъемники останутся закрытыми, пишет RIA.
Австрия
Несмотря на то, что с 7 декабря в Австрии отменяют жесткий карантин, ограничений по-прежнему довольно много. Так, например, запрещены все рождественские ярмарки и массовые мероприятия. Кроме того, с 19 декабря в Австрии вводятся новые ограничения на въезд в период Рождества и до 10 января. Эти ограничения распространяются на людей, въезжающих из стран, где за последние 2 недели уровень заболевания превышает 100 случаев на 100 000 жителей. В этом случае приезжающие из стран с повышенным уровнем заболеваемости должны находиться на карантине десять дней. Карантин можно сократить, если через пять дней пройти тест на коронавирус и получить негативный результат, сообщает Austria-Today.
С 8 декабря магазины могут оставаться открытыми с 9:00 до 19:00. В две оставшиеся торговые субботы перед Рождеством, 12 и 19 декабря, розничные торговцы могут оставаться открытыми на час дольше обычного.
Однако с 24 декабря Австрия открывает горнолыжные курорты. , чтобы местные жители смогли активно провести рождественские каникулы на свежем воздухе. При этом до 7 января запрещена работа отелей и ресторанов, потому воспользоваться услугами горнолыжных курортов смогут только жители Австрии и те граждане страны, кто приезжает кататься всего на один день.
Италия
Властям Италии придется ужесточить меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 на период рождественских и новогодних праздников с целью избежать третьей волны пандемии в следующем году, заявил глава Минздрава страны Роберто Сперанца, пишет Interfax.
По его словам, новый указ предполагает запрет на поездки за границу и между регионами Италии, а также ограничения на большие скопления людей, особенно на Рождество и Новый год. Он отметил, что в праздники будут ограничены поездки за город. “Передвижения между муниципалитетами должны прекратиться 25 и 26 декабря, а также 1 января”, — сказал Сперанца.
Министр отметил, что “необходимо еще несколько недель” ограничений, чтобы предотвратить ужесточение мер в январе и феврале. “Если мы ослабим бдительность, не за горами третья волна”, — сказал он.
По сообщениям СМИ, правительство также хочет сохранить комендантский час, закрыть горнолыжные курорты и ограничить встречи на Рождество в кругу семьи.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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