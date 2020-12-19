19.12.2020, 09:01

Коронавирусное рождество: всеобщий карантин в Польше, наихудшие месяцы в Дании и два сценария ограничений в Италии


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Foto: Taavi Sepp

Несмотря на приближающиеся праздники, страны Европы вводят все новые и новые ограничения, пытаясь остановить распространение коронавируса.

В Польше с 28 декабря по 17 января вводится общенациональный карантин


Как заявил министр здравоохранения Польши, для борьбы с распространением коронавируса в стране вводится общенациональный карантин, который продлится три недели: с 28 декабря по 17 января.

В этот период будет запрещена работа гостиниц, горнолыжных курортов, торговых и развлекательных центров.

С 21:00 31 декабря по 06:00 1 января вводится комендантский час, ограничивающий свободное передвижение по улицам.

По данным Минздрава Польши, в стране 11953 новых случаях заражения коронавирусом. 431 пациент с Covid-19 скончался.

В Дании на Рождество и Новый год закроют все магазины

Власти Дании на время рождественских и новогодних праздников решили закрыть магазины в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Interfax.

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"С 25 декабря по 3 января Дания будет в буквальном смысле закрыта", — сказала премьер страны Метте Фредериксен. Она отметила, что исключения будут сделаны для магазинов продуктов и аптек.

Премьер призвала жителей страны отмечать праздники маленькими группами. Она предупредила, что январь и февраль могут стать в стране "наихудшими месяцами пандемии".

Накануне в Дании продлили закрытие баров, ресторанов, спортивных и культурных объектов, а также образовательных учреждений.

За минувшие сутки в стране подтвердили 3,6 тыс. новых случаев COVID-19, 14 человек скончались. В общей сложности за время пандемии в Дании зафиксировано около 120 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 975 из них закончились летально.

Власти Италии обсуждают возможные ограничения в Рождество и Новый год

Итальянские министры активно обсуждают, каковы должны быть ограничительные меры в стране в конце декабря и начале января, когда итальянцы будут праздновать Рождество и Новый год, пишет газета Corriere della Sera.

В совете министров циркулируют два плана. Первый, наиболее радикальный, поддерживает, в частности, министр здравоохранения Роберто Сперанца. Он предусматривает введение жестких ограничений из-за COVID-19 на весь период с 24 декабря по 6 января. Согласно плану, рестораны, бары, магазины в стране не должны работать, а перемещения жителей по Италии следует очень жестко ограничить. Некоторые послабления запланированы только на 28, 29 и 30 декабря.

Второй вариант — менее жесткий. В его пользу склоняется премьер Италии Джузеппе Конте. План предполагает максимально жесткие ограничения только 25, 26, 31 декабря, а также 1 января.

Ожидается, что правительство обсудит эти варианты с губернаторами итальянских областей, а затем объявит о решении согражданам.

В Италии в настоящее время и так действуют достаточно серьезные ограничения, связанные с борьбой против COVID-19. Однако власти пока не стремятся утверждать общие правила для всей страны, а вместо этого вводить ограничения в зависимости от обстановки в той или иной области.

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