Коронавирусное рождество: всеобщий карантин в Польше, наихудшие месяцы в Дании и два сценария ограничений в Италии

В Польше с 28 декабря по 17 января вводится общенациональный карантин



Как заявил министр здравоохранения Польши, для борьбы с распространением коронавируса в стране вводится общенациональный карантин, который продлится три недели: с 28 декабря по 17 января.

В этот период будет запрещена работа гостиниц, горнолыжных курортов, торговых и развлекательных центров.

С 21:00 31 декабря по 06:00 1 января вводится комендантский час, ограничивающий свободное передвижение по улицам.

По данным Минздрава Польши, в стране 11953 новых случаях заражения коронавирусом. 431 пациент с Covid-19 скончался.

В Дании на Рождество и Новый год закроют все магазины

Власти Дании на время рождественских и новогодних праздников решили закрыть магазины в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Interfax.