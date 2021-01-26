"Ковид-убийцы": таллиннский ресторан придумал, как уменьшить риск заражения коронавирусом в помещении

“Эти ковид-убийцы стоят у нас в каждом большом зале”, — рассказывает Кати Плаамус, основательница и владелица французского ресторана Brasserie 11, который открылся в ноябре прошлого года на первом этаже Fahle House на Тартуском шоссе в Таллинне.

Ковид-убицами владелица ресторана называет очистители воздуха, которые 15 января были установлены в трех больших залах заведения. Эти современные модели воздухоочистителей должны быть более эффективными в борьбе с распространением опасного вируса в закрытых помещениях.

“Когда я кому-то рассказывала, что у нас появились ковид-убийцы, все представляли снайперов в дверях ресторана, измеряющих температуру у клиентов”, — вспоминает Кати Плаамус.

Инновационное изобретение

Осенью прошлого года компания FläktGroup - известный немецкий производитель оборудования для очистки воздуха - представила мировому сообществу новый воздухоочиститель, который способен очистить воздух от опасных вирусов, в том числе и от COVID-19.

По словам генерального директора Maaküte OÜ Танеля Гехрке, реализующего продукцию FläktGroup в Эстонии, эти специальные очистители воздуха под названием AP BIO доступны в нескольких размерах. “Тут четко прописано, какой объем воздуха может обработать каждый аппарат”, — объясняет он.