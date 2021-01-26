"Ковид-убийцы": таллиннский ресторан придумал, как уменьшить риск заражения коронавирусом в помещении

В ресторане Brasserie 11 установили три воздухоочистителя, максимальная производительность которых составляет 400 кубических метров в час. Но ассортимент продукции FläktGroup включает и более мощные приборы, рассчитанные на 500, 1000 и 2400 кубометров в час. Кроме того, более эффективным, по сравнению с другими аналогами, этот воздухоочиститель стал благодаря специальным фильтрам, через которые проходят воздушные потоки, направляемые в аппарат.
Преимущество этих фильтров в том, что они собирают и уничтожают бактерии и вирусы в воздухе. Последнее стало возможным благодаря собственной технологии фильтрации AirFend FläktGroup, которая представляет собой 100% натуральный раствор, содержащий, например, розмарин, тимьян, корицу и гвоздику. В результате испытаний, проведенных лабораториями ISO, прибор помогает уничтожить 99,5% вирусов в воздухе. Кроме того, установленные фильтры отлично очищают воздух от пыли и других мелких частиц.
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