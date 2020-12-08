08.12.2020, 15:19

Ковидный бунт: более 100 ресторанов Санкт-Петербурга отказались закрываться на Новый год

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Ковидный бунт: более 100 ресторанов Санкт-Петербурга отказались закрываться на Новый год
Scanpix, Alexander Demianchuk/TASS

В Санкт-Петербурге более сотни баров и ресторанов заявили о своем намерении работать в канун Нового года, несмотря на запрет городских властей, сообщает Ärileht.

Заявление владельцев баров и ресторанов было опубликовано на сайте “Карта сопротивления”. На интерактивной карте изображено более сотни заведений, выступающих против решения властей полностью прекратить работу объектов общественного питания в преддверии Нового года.

“Мы работаем в открытую, потому что этому нельзя подчиняться. Для чиновников это трусливые решения “как бы чего не вышло”, для нас это жизнь. 8 тысяч человек работают в заведениях, которые в той ли иной степени взаимодействуют со мной. Этим людям до 15 января (до этой даты продлено действие 121-го постановления. — Прим. ред.) на что прожить?” — говорится в заявлении.

Авторы заявления подчеркивают, что, несмотря на ограничения в работе ресторанов и баров, в Санкт-Петербурге продолжают работать новогодние ярмарки и фестивали, а также проходят крупные спортивные мероприятия.

Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общественного питания должны закрываться с 19:00. С 30 декабря по 3 января работа кафе и ресторанов полностью запрещается.

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