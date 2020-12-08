Ковидный бунт: более 100 ресторанов Санкт-Петербурга отказались закрываться на Новый год

Заявление владельцев баров и ресторанов было опубликовано на сайте “Карта сопротивления”. На интерактивной карте изображено более сотни заведений, выступающих против решения властей полностью прекратить работу объектов общественного питания в преддверии Нового года.

“Мы работаем в открытую, потому что этому нельзя подчиняться. Для чиновников это трусливые решения “как бы чего не вышло”, для нас это жизнь. 8 тысяч человек работают в заведениях, которые в той ли иной степени взаимодействуют со мной. Этим людям до 15 января (до этой даты продлено действие 121-го постановления. — Прим. ред.) на что прожить?” — говорится в заявлении.

Авторы заявления подчеркивают, что, несмотря на ограничения в работе ресторанов и баров, в Санкт-Петербурге продолжают работать новогодние ярмарки и фестивали, а также проходят крупные спортивные мероприятия.