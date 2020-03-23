Крах мировой авиации? Уже к концу мая большинству авиакомпаний грозит банкротство

45 000 сотрудникам British Airways были разосланы письма, в которых глава авиакомпании Алекс Круз сообщал о грядущих сокращениях, так как, даже несмотря на сильный баланс и поддержку, авиакомпания несет колоссальные убытки.
На прошлой неделе британская газета “Financial Times” опубликовала заявление главы Virgin Group Петера Норриса, в котором он призвал правительство Великобритании предоставить национальным авиакомпаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса, 7,5 млрд фунтов стерлингов для поддержки и выхода из кризисной ситуации.
Петер Норрис отметил, что как авиакомпании, так и аэропорты начинают испытывать на себе растущее финансовое давление. Он предупреждает, что из-за падения спроса и введения запретов на поездки, спровоцировавших отмену десятков тысяч рейсов по всему миру, сокращение работников, срыву годовых целей, а также введение мер принудительной экономии, многие крупные авиакомпании могут попасть в финансовую яму, выбраться из которой будет очень сложно.
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