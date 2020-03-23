23.03.2020, 13:37

Крах мировой авиации? Уже к концу мая большинству авиакомпаний грозит банкротство

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Крах мировой авиации? Уже к концу мая большинству авиакомпаний грозит банкротство
Scanpix, AFP By-line:DANIEL ROLAND

Из-за коронавируса многие авиакомпании мира уже находятся в состоянии технического банкротства. Согласно анализу информационно-аналитического центра авиации CAPA, созданного в 1990 году, представители авиационного сектора и главы правительств разных стран должны незамедлительно предпринять скоординированные действия для предотвращения глобальной катастрофы в сфере мировой авиации, пишет Ärileht.

Закрытие границ и введение ограничений на различные поездки из-за распространения коронавируса резко сократили финансовый поток авиакомпаний. Денежные ресурсы очень быстро уменьшаются, так как большая часть авиационного парка не используется, а количество пассажиров на немногочисленных рейсах приближается к критической отметке.

Кроме того, все авиакомпании наблюдают тенденцию, что значительная часть их клиентов отменяют брони на будущие полеты, прислушиваясь рекомендаций по ограничениям на поездки, которые каждый день выпускают почти все страны мира. “Такое падение спроса беспрецедентно, стабилизации ситуации не видно”, — отмечает CAPA.

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Поскольку на данный момент правительства заняты прежде всего решением проблемы распространения коронавируса, интереса в вопросе спасения авиакомпаний никто особо не проявляет. “Каждая страна принимает те меры, которые она считает для себя наиболее важными, игнорируя при этом своих соседей и торговых партнеров”, — отмечает CAPA, ссылаясь, например, на президента США Дональда Трампа, который, не обсудив это со своими европейскими коллегами, запретил европейцам посещать США.

Как считают представители центра авиации CAPA, именно первостепенные интересы стран, а также нежелание сотрудничать между собой являются самой большой проблемой для авиации. Однако, по мнению CAPA, важно помнить, что авиация — это гораздо больше, чем просто благополучие каких-то конкретных авиакомпаний. Это важная часть мировой торговли и глобальной коммуникации.

Международная ассоциация воздушного транспорта, представляющая большинство авиакомпаний мира, подсчитала, что из-за коронавируса авиакомпании разных стран могут потерять более 100 миллиардов долларов. И это при том, что при составлении данного анализа не были учтены небывалые до этого времени ограничения полетов в США, Израиле, Кувейте и Испании.

Банкротство не за горами


Распространение коронавируса уже привело к исчезновению некоторых авиакомпаний. Так, например, в начале марта о своем банкротстве заявила британская авиакомпания Flybe, а на прошлой неделе о сокращении половины персонала объявили в активно расширявшейся прошлые годы Norwegian Air. О подобных мерах спасения в разразившийся кризис сообщают и другие крупные авиакомпании мира.

45 000 сотрудникам British Airways были разосланы письма, в которых глава авиакомпании Алекс Круз сообщал о грядущих сокращениях, так как, даже несмотря на сильный баланс и поддержку, авиакомпания несет колоссальные убытки.

На прошлой неделе британская газета “Financial Times” опубликовала заявление главы Virgin Group Петера Норриса, в котором он призвал правительство Великобритании предоставить национальным авиакомпаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса, 7,5 млрд фунтов стерлингов для поддержки и выхода из кризисной ситуации.

Петер Норрис отметил, что как авиакомпании, так и аэропорты начинают испытывать на себе растущее финансовое давление. Он предупреждает, что из-за падения спроса и введения запретов на поездки, спровоцировавших отмену десятков тысяч рейсов по всему миру, сокращение работников, срыву годовых целей, а также введение мер принудительной экономии, многие крупные авиакомпании могут попасть в финансовую яму, выбраться из которой будет очень сложно.

Французское правительство готовится оказать финансовую помощь Air France и ее дочерней компании KLM, которые сильно пострадали от запрета на полеты в США. На данный момент сильнейшие эксперты Франции, которой принадлежит 14,3% акций авиакомпании, рассматривают различные способы решения этой экономической проблемы. По словам представителя Министерства финансов Франции, вероятно, что авиакомпании будет предоставлен кредит на выгодных условиях. В любом случае, правительство постоянно подчеркивает свою полную поддержку авиакомпании. Кроме того, министр финансов Франции Бруно Ле Маре в прошлую пятницу заверил, что государство окажет необходимую поддержку всем государственным предприятиям.

А что с китайскими авиакомпаниями?


Согласно публикациям информационно-аналитического центра авиации CAPA, китайские авиаперевозчики получают достаточную финансовую помощь от государства и до сих пор остаются платежеспособными.

Это подтверждают и цены на рынке акций в сфере авиации. В то время как акции крупнейших авиакомпаний мира упали на 50 и более процентов, три ведущие авиакомпании Китая потеряли лишь чуть более 10%.

CAPA отмечает, что для выхода из кризиса важно прежде всего наладить международное сотрудничество, так как, по их мнению, после победы над коронавирусом мировое сообщество ожидает аэрополитическая конфронтация.

САРА предупреждает, что отказ от международного сотрудничества приведет к появлению неструктурированной и националистической авиации, которая будет тогда представлена исключительно крупными авиакомпаниями, поддерживаемыми правительством, но не учитывающими интересы XXI века.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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