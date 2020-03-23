Крах мировой авиации? Уже к концу мая большинству авиакомпаний грозит банкротство

Закрытие границ и введение ограничений на различные поездки из-за распространения коронавируса резко сократили финансовый поток авиакомпаний. Денежные ресурсы очень быстро уменьшаются, так как большая часть авиационного парка не используется, а количество пассажиров на немногочисленных рейсах приближается к критической отметке.

Кроме того, все авиакомпании наблюдают тенденцию, что значительная часть их клиентов отменяют брони на будущие полеты, прислушиваясь рекомендаций по ограничениям на поездки, которые каждый день выпускают почти все страны мира. “Такое падение спроса беспрецедентно, стабилизации ситуации не видно”, — отмечает CAPA.

Поскольку на данный момент правительства заняты прежде всего решением проблемы распространения коронавируса, интереса в вопросе спасения авиакомпаний никто особо не проявляет. “Каждая страна принимает те меры, которые она считает для себя наиболее важными, игнорируя при этом своих соседей и торговых партнеров”, — отмечает CAPA, ссылаясь, например, на президента США Дональда Трампа, который, не обсудив это со своими европейскими коллегами, запретил европейцам посещать США.