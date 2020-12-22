Крик души | Туристы из Эстонии: мы застряли в Англии! Это кошмар!

В ночь с воскресенья на понедельник правительство Эстонии, как и еще 16 европейских стран, приняло решение временно приостановить авиасообщение с Великобританией.
Вчера утром в Таллинне приземлился последний в этом году самолет из Лондона. Как заявил министр иностранных дел Эстонии, в целях сохранения здоровья населения было принято быстрое решение приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется более опасный штамм коронавируса. "До Нового года все рейсы между Великобританией и Эстонией юридически запрещены", - сказал вчера на пресс-конференции Урмас Рейнсалу.
По его словам, в МИД Эстонии обратилось 38 человек, оказавшихся в ловушке в Великобритании и желающих вернуться домой. Однако, вероятно, таких людей существенно больше, ведь многие путешествуют между нашими странами по работе, учебе и семейным обстоятельствам. Кроме того, многие хотели отметить Рождество и Новый год в кругу родных и близких.
В редакцию Delfi приходит много писем-историй от людей, которые пострадали от отмены авиасообщения с Великобританией. Единственные вариант, который остается - искать альтернативные рейсы с многочисленными пересадками через те аэропорты, где еще принимают самолеты из Великобритании. Но в условиях введения очень строгих ограничений и частичного закрытия воздушного пространства между ЕС и Соединенным Королевством на это уйдет много времени и, увы, много денег.
Вот одна из историй, которую мы получили (орфография и пунктуация автора сохранены):
"Я вчера из новостей узнала, что назад домой я уже не смогу вернуться к праздникам. У меня был билет назад 28.12.
С утра начала звонить в наш аэропорт, Ryanair, написала в Välisministeerium и оттуда пришел шикарный ответ: "Свяжитесь с вашей авиакомпанией и ищите альтернативный рейс!"
КУДА? Если закрылась вся Прибалтика и еще 17 стран Евросоюза. Куда нам лететь?
Когда я летела сюда, был полный самолет НАШИХ ЛЮДЕЙ, кто ехал сюда в отпуск, и все хотят назад домой!
У нас с мужем дома остались маленькие дети и нам надо возвращаться назад на работу!
Как можно принимать такие решения за ночь? Дали бы людям пару дней на возвращение. Я слышала от своих друзей в Ирландии, что Англию могут закрыть на два месяца. Что нам тут делать и во сколько нам обойдется тут отель и остальные расходы. Это какое-то сумасшествие!"
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