Крик души | Туристы из Эстонии: мы застряли в Англии! Это кошмар!

Вчера утром в Таллинне приземлился последний в этом году самолет из Лондона. Как заявил министр иностранных дел Эстонии, в целях сохранения здоровья населения было принято быстрое решение приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется более опасный штамм коронавируса. "До Нового года все рейсы между Великобританией и Эстонией юридически запрещены", - сказал вчера на пресс-конференции Урмас Рейнсалу.

По его словам, в МИД Эстонии обратилось 38 человек, оказавшихся в ловушке в Великобритании и желающих вернуться домой. Однако, вероятно, таких людей существенно больше, ведь многие путешествуют между нашими странами по работе, учебе и семейным обстоятельствам. Кроме того, многие хотели отметить Рождество и Новый год в кругу родных и близких.

В редакцию Delfi приходит много писем-историй от людей, которые пострадали от отмены авиасообщения с Великобританией. Единственные вариант, который остается - искать альтернативные рейсы с многочисленными пересадками через те аэропорты, где еще принимают самолеты из Великобритании. Но в условиях введения очень строгих ограничений и частичного закрытия воздушного пространства между ЕС и Соединенным Королевством на это уйдет много времени и, увы, много денег.