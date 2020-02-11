Круизный лайнер не пускают уже в шестой порт из-за коронавируса. Туристы на грани бунта

На прошлой неделе капитан “MS Westerdam” сообщал, что на борту находятся около 1400 туристов с симптомами коронавируса. В результате в глазах всех стран региона, где плавает этот корабль (а это Юго-Восточная Азия и Тихий океан), лайнер стал "изгоем": от него, как от прокаженного, все стали шарахаться. За прошедшие выходные корабль не пустили как минимум в четыре порта: сначала лайнеру было отказано в заходе на Тайвань, на Филиппины, в Японию и Южную Корею, и наконец корабль получил отказ от властей острова Гуам (США), сообщает TourProm.

В понедельник туристы злополучного лайнера вздохнули с облегчением: о согласии Таиланда их принять подтвердил владелец судна. В своем заявлении Holland America заявила, что она получила разрешение на стыковку в Таиланде, и поблагодарила своих гостей и экипаж за терпение. Также в компании пообещали, что все туристы этого рейса получат полный возврат денег.