11.02.2020, 11:05

Круизный лайнер не пускают уже в шестой порт из-за коронавируса. Туристы на грани бунта

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Круизный лайнер не пускают уже в шестой порт из-за коронавируса. Туристы на грани бунта
Фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Таиланд утром в понедельник сжалился над туристами круизного лайнера “MS Westerdam”, принадлежащего оператору Holland America Line (HAL), которых подозревают в коронавирусе, и разрешил судну пришвартоваться в порту Лаем Чабанг под Бангкоком. Но уже в понедельник вечером тайские чиновники резко изменили свою позицию, решив не рисковать: разрешение было отозвано.

На прошлой неделе капитан “MS Westerdam” сообщал, что на борту находятся около 1400 туристов с симптомами коронавируса. В результате в глазах всех стран региона, где плавает этот корабль (а это Юго-Восточная Азия и Тихий океан), лайнер стал "изгоем": от него, как от прокаженного, все стали шарахаться. За прошедшие выходные корабль не пустили как минимум в четыре порта: сначала лайнеру было отказано в заходе на Тайвань, на Филиппины, в Японию и Южную Корею, и наконец корабль получил отказ от властей острова Гуам (США), сообщает TourProm.

В понедельник туристы злополучного лайнера вздохнули с облегчением: о согласии Таиланда их принять подтвердил владелец судна. В своем заявлении Holland America заявила, что она получила разрешение на стыковку в Таиланде, и поблагодарила своих гостей и экипаж за терпение. Также в компании пообещали, что все туристы этого рейса получат полный возврат денег.

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Однако чуда не произошло. Взвесив все риски, Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил в Facebook, что “дал указание властям не разрешать судну Westerdam причаливать в Таиланде”. Понять тайские власти можно — опасность действительно высока, особенно если учесть новые данные по симптоматике коронавируса. Читайте о них в материале “Названы новые симптомы коронавируса”. Недаром в понедельник руководитель Всемирной Организации Здравоохранения предупредил, что опасность коронавируса недооценена — подробности в материале “Глава ВОЗ: текущая ситуация с коронавирусом лишь верхушка айсберга”.

В итоге туристы пока будут дрейфовать в море на борту Holland America Westerdam до тех пор, когда владельцы судна смогут договориться с властями какой-либо страны. В это время туристы, напуганные происходящим и находящиеся на грани отчаяния, стараются не покидать каюты. Однако, по сообщениям австралийской прессы, среди них постепенно назревает бунт, как зреет явное недовольство со стороны их родственников, ожидающих бедолаг на берегу.

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