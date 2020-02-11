Круизный лайнер не пускают уже в шестой порт из-за коронавируса. Туристы на грани бунта
Таиланд утром в понедельник сжалился над туристами круизного лайнера “MS Westerdam”, принадлежащего оператору Holland America Line (HAL), которых подозревают в коронавирусе, и разрешил судну пришвартоваться в порту Лаем Чабанг под Бангкоком. Но уже в понедельник вечером тайские чиновники резко изменили свою позицию, решив не рисковать: разрешение было отозвано.
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