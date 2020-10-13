Крупнейшая экспедиция в Арктику: что узнал немецкий ледокол

Научно-экспедиционное судно “Polarstern” (“Полярная звезда”) пришвартовалось в понедельник, 12 октября, в Бремерхафене и завершило, таким образом, свое более чем годовое путешествие по Северному Ледовитому океану. Экспедиция под названием MOSAiC (расшифровку аббревиатуры можно перевести как “Междисциплинарная дрейфующая экспедиция по изучению климата Арктики”) организована немецким Институтом полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (AWI) в Бремерхафене и началась выходом ледокола в путь из норвежского Тромсё 20 сентября 2019 года.

По данным AWI, это была крупнейшая арктическая экспедиция всех времен. В ней приняли участие более 70 научных институтов из почти 20 стран, в том числе из России, и сотни исследователей, которые работали посменно на борту ледокола. Корабль был пришвартован к ледяному полю и дрейфовал в окружении льдов через Северный Ледовитый океан, что позволяло ученым проводить разнообразные измерения в океане, льдах и атмосфере с целью получения новых сведений о климате Земли. Бюджет экспедиции составил, как сообщается, более 140 млн евро. Теперь начинается фаза обработки собранных данных.