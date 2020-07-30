Крупнейшее турагентство в Балтии рассказало об убытках из-за коронавируса

Валовая прибыль за второй квартал также составила 0,1 млн евро по сравнению с 6,5 млн евро того же периода прошлого года.

Накладные расходы предприятия за второй квартал уменьшились на 83% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составили 0,8 млн евро. Убыток без учета расходов (EBITDA) достиг 0,7 млн евро (по сравнению с 1,6 млн евро прибыли во втором квартале прошлого года), в то время как чистый убыток составил 1,9 млн евро (в тот же период прошлого года компания показала прибыль в 0,6 млн).

“Мы начали серьезный контроль за расходами и отказались от проектов с низким приоритетом. В то же время мы хотели сохранить рабочие места”, — прокомментировал глава Novaturas Аудроне Кейните.

Читайте подробнее на dv.ee.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!