Крупнейшее турагентство в Балтии рассказало об убытках из-за коронавируса

Валовая прибыль за второй квартал также составила 0,1 млн евро по сравнению с 6,5 млн евро того же периода прошлого года.
Накладные расходы предприятия за второй квартал уменьшились на 83% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составили 0,8 млн евро. Убыток без учета расходов (EBITDA) достиг 0,7 млн евро (по сравнению с 1,6 млн евро прибыли во втором квартале прошлого года), в то время как чистый убыток составил 1,9 млн евро (в тот же период прошлого года компания показала прибыль в 0,6 млн).
“Мы начали серьезный контроль за расходами и отказались от проектов с низким приоритетом. В то же время мы хотели сохранить рабочие места”, — прокомментировал глава Novaturas Аудроне Кейните.
Читайте подробнее на dv.ee.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Какие проблемы доставляют светодиодные фары автовладельцам
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Суворкин раскрыл новые подробности смерти телеведущей Норкиной
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных