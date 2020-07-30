30.07.2020, 12:02

Крупнейшее турагентство в Балтии рассказало об убытках из-за коронавируса


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Крупнейшее турагентство в Балтии рассказало об убытках из-за коронавируса
Foto: Rauno Volmar

Оборот литовского туроператора Novaturas во втором квартале снизился до 0,1 млн евро, в то время в тот же период 2019 года он составлял 54,5 млн евро. В связи с пандемией коронавируса фирма была вынуждена заморозить свою деятельность с марта и по июль.

Валовая прибыль за второй квартал также составила 0,1 млн евро по сравнению с 6,5 млн евро того же периода прошлого года.

Накладные расходы предприятия за второй квартал уменьшились на 83% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составили 0,8 млн евро. Убыток без учета расходов (EBITDA) достиг 0,7 млн евро (по сравнению с 1,6 млн евро прибыли во втором квартале прошлого года), в то время как чистый убыток составил 1,9 млн евро (в тот же период прошлого года компания показала прибыль в 0,6 млн).

“Мы начали серьезный контроль за расходами и отказались от проектов с низким приоритетом. В то же время мы хотели сохранить рабочие места”, — прокомментировал глава Novaturas Аудроне Кейните.

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