Крупнейший ледник Гренландии раскололся. Всему виной изменение климата

Это очередное свидетельство быстрых климатических изменений, происходящих в Гренландии, говорят ученые.

“Температура воздуха в этом регионе поднялась на 3 градуса Цельсия с 1980 года. А в 2019 и 2020 годах были зафиксированы рекордно высокие температуры”, — рассказала в интервью Би-би-си исследовательница Дженни Туртон из немецкого Университета Эрлангена — Нюрнберга.

Длина ледника 79N составляет примерно 80 км в длину и 20 км в ширину. Он является плавучей передней частью Северо-восточного ледяного потока Гренландии, где он впадает с суши в океан и становится плавучим.

На переднем крае 79N разделяется надвое, при этом одна часть направлена на север. Это ответвление ледника и разрушилось.

Ледник серьезно пострадал еще в 2019 году, покрывшись глубокими трещинами. В 2020 году ситуацию еще больше усугубило теплое лето. Ответвление ледника раскололось на множество айсбергов.