Крупнейший ледник Гренландии раскололся. Всему виной изменение климата

Северо-восточный ледяной поток Гренландии поглощает примерно 15% внутреннего ледяного покрова. Поток затем переносит лед либо вдоль N79, либо к леднику Захария-Истрем, который уже существенно уменьшился в размере.
По словам Бокса, N79 может продержаться дольше, потому что в передней части его держат острова. От этого он чуть более стабилен. Но шельфовый ледник продолжает таять, хотя в основном это происходит в его наземной части.
“Скорее всего, в результате N79 будет разрушаться с середины, и это, в какой-то степени, уникальное явление. Мне кажется, этого не произойдет еще 10-20 лет. Но как знать”, — рассказал он в интервью Би-би-си.
В июле существенно уменьшился еще один шельфовый ледник в Арктике — ледник Милна, находящийся на северном побережье канадского острова Элсмир.
Ледовая масса площадью 80 кв. км. откололась от ледника Милна. Площадь его ставшейся части составляет 106 кв. км. Еще в начале XX века этот показатель был равен 8,6 тыс. кв. км.
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