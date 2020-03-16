Крупнейший туроператор Европы приостанавливает деятельность из-за проблем туристического бизнеса

“В этой быстро меняющейся ситуации безопасность и благополучие наших гостей и сотрудников во всем мире является важнее всего, поэтому TUI Group решила, в соответствии с правительственными директивами, приостановить работу по большинству основных видов деятельности до дальнейшего уведомления, включая пакетные туры, круизы и гостиничную деятельность. Эта временная приостановка призвана внести вклад в международные усилия по смягчению последствий распространения COVID-19”, — сообщается в пресс-релизе компании.

Как сообщают зарубежные СМИ, генеральный директор группы Фриц Юссен обратился с письмом к сотрудникам (в группе работают более 70000 человек). Он подчеркнул, что TUI Group имеет достаточную ликвидность и в сочетании с помощью государственных органов, холдинг будет отвечать вызовам времени.