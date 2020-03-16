Крупнейший туроператор Европы приостанавливает деятельность из-за проблем туристического бизнеса(1)
TUI Group сообщила об изменении планов отправки туристов из-за коронавируса, сообщает TourDom.ru.
TUI Group сообщила об изменении планов отправки туристов из-за коронавируса, сообщает TourDom.ru.
“В этой быстро меняющейся ситуации безопасность и благополучие наших гостей и сотрудников во всем мире является важнее всего, поэтому TUI Group решила, в соответствии с правительственными директивами, приостановить работу по большинству основных видов деятельности до дальнейшего уведомления, включая пакетные туры, круизы и гостиничную деятельность. Эта временная приостановка призвана внести вклад в международные усилия по смягчению последствий распространения COVID-19”, — сообщается в пресс-релизе компании.
Как сообщают зарубежные СМИ, генеральный директор группы Фриц Юссен обратился с письмом к сотрудникам (в группе работают более 70000 человек). Он подчеркнул, что TUI Group имеет достаточную ликвидность и в сочетании с помощью государственных органов, холдинг будет отвечать вызовам времени.
На минувших выходных одно из подразделений холдинга, TUI Holidays, отменило все забронированные туры в Испанию. Туристам обещано полное возмещение их стоимости.
TUI Group - ведущая в мире вертикально-интегрированная туристическая группа, работающая более чем в 100 направлениях по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Германии. Акции TUI Group котируются в индексе FTSE 100, лидирующем индексе Лондонской фондовой биржи, а также на открытом рынке Германии. Деятельность компании охватывает всю цепочку создания турпродукта: в группу входит более 400 отелей и курортов с премиальными брендами, такими как RIU, TUI Blue и Robinson, а также 18 круизных судов, начиная от судов класса люкс MS Europa и MS Europa 2 и экспедиционных судов до флота Mein Schiff TUI Cruises и судов Marella Cruises в Великобритании. В группу также входят ведущие европейские бренды туроператоров, пять авиакомпаний с 150 средне - и дальнемагистральными самолетами и 1600 туристических агентств.
Когда угомонится коронавирус? - мнение эксперта
«Эпидемии коронавируса на территории РФ не избежать», - Утин
Впервые в РФ: смертельный вирус – у ребенка, но есть одно «но»
В Белоруссии отреагировали на закрытие границы с Россией