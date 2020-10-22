Крупнейший вандализм в истории Германии. В музеях Берлина испортили более 70 экспонатов

На Музейном острове в Берлине от действий вандалов пострадали как минимум 70 объектов искусства и древних артефактов. Неизвестные облили их маслянистым веществом, пишет The Guardian.

Нападения были совершены еще 3 октября, однако немецкие власти это не афишировали. Повреждены оказались египетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века, выставленные в Пергамском музее, Старой национальной галерее и Новом музее. Началось расследование, полиция пока не комментирует произошедшее.

Scanpix, STEFANIE LOOS

Есть версия, что вандалы, которые повредили музейные ценности, являются сторонниками теории заговора, которая утверждает, что Пергамский музей — это “центр мирового сатанизма”, потому что в нем находится реконструированный пергамский алтарь, изображающий битву греческих богов с гигантами. В сентябре один из адептов теорий заговора Аттила Хильдманн в своих постах предположил, что канцлер Германии Ангела Меркель использует этот алтарь для жертвоприношений.