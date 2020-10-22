Крупнейший вандализм в истории Германии. В музеях Берлина испортили более 70 экспонатов
Досталось в том числе египетским саркофагам.
Досталось в том числе египетским саркофагам.
На Музейном острове в Берлине от действий вандалов пострадали как минимум 70 объектов искусства и древних артефактов. Неизвестные облили их маслянистым веществом, пишет The Guardian.
Нападения были совершены еще 3 октября, однако немецкие власти это не афишировали. Повреждены оказались египетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века, выставленные в Пергамском музее, Старой национальной галерее и Новом музее. Началось расследование, полиция пока не комментирует произошедшее.
Есть версия, что вандалы, которые повредили музейные ценности, являются сторонниками теории заговора, которая утверждает, что Пергамский музей — это “центр мирового сатанизма”, потому что в нем находится реконструированный пергамский алтарь, изображающий битву греческих богов с гигантами. В сентябре один из адептов теорий заговора Аттила Хильдманн в своих постах предположил, что канцлер Германии Ангела Меркель использует этот алтарь для жертвоприношений.
В 2018 году в Афинах арестовали двух женщин, которые намазали экспонаты в Национальном историческом музее маслянистым веществом. Позднее они рассказали, что поливали произведения маслом и миррой, “потому что в Священном Писании говорится, что они чудотворные”.
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