Кто виноват и что делать? 108 дней плена: житель Йыхви три месяца живет в аэропорту Манилы и не может вернуться в Эстонию

Несмотря на тот факт, что еще 16 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предупреждал о возможных рисках путешествий за границу, Роман Трофимов все равно захотел улететь в отпуск. 20 марта он приземлился в аэропорту Манилы. Но мечтам и планам на отдых не суждено было сбыться, так как за последние три месяца Роман на себе проверил, какого быть героем голливудского фильма "Терминал", снятом еще в 2004 году.

В фильме герой Тома Хэнкса не может покинуть терминал, так как во время полета в его родной стране произошел военно-политический переворот, в результате которого государство исчезло с карты мира. Роман Трофимов застрял в аэропорту Манилы из-за пандемии коронавируса.

К 20 марту на Филиппинах было введено чрезвычайное положение для того, чтобы взять под контроль распространение коронавируса. В период действия режима были отменены все внутренние рейсы, иностранцам, прибывающим на Филиппины, было запрещено выходить из аэропорта в город. Тысячи туристов оказались в настоящей ловушке: они не могли улететь домой из-за отмены международного авиасообщения, но и не могли покинуть территорию аэропорта. В такую же ситуацию попал и Роман Трофимов.