Кто виноват и что делать? 108 дней плена: житель Йыхви три месяца живет в аэропорту Манилы и не может вернуться в Эстонию

Эстонский турист Роман Трофимов уже 108 дней живет в аэропорту Манилы, так как из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения не может вернуться домой.
Несмотря на тот факт, что еще 16 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предупреждал о возможных рисках путешествий за границу, Роман Трофимов все равно захотел улететь в отпуск. 20 марта он приземлился в аэропорту Манилы. Но мечтам и планам на отдых не суждено было сбыться, так как за последние три месяца Роман на себе проверил, какого быть героем голливудского фильма "Терминал", снятом еще в 2004 году.
В фильме герой Тома Хэнкса не может покинуть терминал, так как во время полета в его родной стране произошел военно-политический переворот, в результате которого государство исчезло с карты мира. Роман Трофимов застрял в аэропорту Манилы из-за пандемии коронавируса.
К 20 марту на Филиппинах было введено чрезвычайное положение для того, чтобы взять под контроль распространение коронавируса. В период действия режима были отменены все внутренние рейсы, иностранцам, прибывающим на Филиппины, было запрещено выходить из аэропорта в город. Тысячи туристов оказались в настоящей ловушке: они не могли улететь домой из-за отмены международного авиасообщения, но и не могли покинуть территорию аэропорта. В такую же ситуацию попал и Роман Трофимов.
По прилете миграционная служба Филиппин не только отказала ему во въезде в страну, но и забрала его серый паспорт негражданина, пообещав его вернуть перед отъездом из Манилы.
"Сотрудник иммиграционной службы не понимал, что это за серый паспорт и гражданином какой же страны я все таки являюсь. Он просмотрел весь паспорт, пролистал все страницы, задавал мне много вопросов и, очевидно, думал, что паспорт поддельный. Во время его бестактных расспросов я почувствовал себя каким-то второсортным человеком, беженцем, который приехал на Филиппины просить у них милостыню", - объясняет Роман.
Миграционная служба отдала паспорт Трофимова представителям авиакомпании AirAsia, чьи рейсом Роман прилетел на Филиппины. На вопрос, по какому праву отобрали паспорт, мужчине ответили, что он находится в стране нелегально, и документ вернут сразу же, как Роман полетит обратно домой.
"Они мне сообщили, что из-за пандемии коронавируса и чрезвычайного положения их авиакомпания прекратила все международное сообщение с Филиппинами. Представители авиакомпании сказали, что мне нужно ждать две недели пока не закончится карантин, и лишь тогда они смогут меня вывезти. Но проблема в том, AirAsia до сих пор не восстановила авиасообщение. Самолеты не летают, никакой информации нет", - говорит Роман.
Изначально предполагалось, что карантин на Филиппинах будет до 15 апреля, но начиная с середины апреля чрезвычайное положение продлевали через каждые две недели.
Первую неделю Роману пришлось спать на полу аэропорта. Его временным домом стал терминал номер 3. "После того, как забрали паспорт, меня привели обратно в зону прибытия, где стояли перевернутые скамейки. Какой-то парень спал на одеяле прямо на полу. Мне сказали, что вот здесь мне придется ждать своего вылета две недели. При этом уточнили, что еду и обратный билет я должен покупать за свой счет", - рассказывает эстонский путешественник.
Одна из фотографий "временного дома на полу" была опубликована в социальных сетях и стала быстро распространяться среди пользователей. Увидел ее и Вяйно Рейнарта, посол Эстонии в Японии и на Филиппинах. Он предложил Роману воспользоваться эвакуационным рейсом из Манилы до Амстердама, откуда уже легче было бы добраться до Таллинна. Однако Роман от этого предложения отказался, сославшись на отсутствие денег.
"Мне посоветовали купить билет на эвакуационный рейс. Это обошлось бы где-то в 1500 евро. Но у меня таких денег нет. Консульство предложило оформить кредит, но я не стал рисковать, так как гарантии, что меня выпустят из страны, не было, а кредит я отдавать не могу".
“Через неделю меня перевели уже в терминал номер 1 и предоставили отдельную комнату", - продолжает свой рассказ Роман. Однако, по его словам, условия больше похожи на заключение в тюрьме, так как в комнате нечего делать. Аэропорт выдает мужчине еду два раза в день. Меню не меняются - исключительно мясо с рисом. Купить что-то самостоятельно из еды Роман не может, так как, по его мнению, цены в аэропорту бешеные. "Я не могу просить денег у своей пожилой мамы, а больше у меня никого нет", - объясняет он.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Леэн Линдам, о положении Романа Трофимова им стало известно 24 марта, когда ему отказали во въезде на Филиппины из-за введенных ограничений на передвижение.
"Посольство Эстонии в Токио сразу же связалось с филиппинскими властями для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. В контакте с Романом непрерывно находился почетный консул Эстонии на Филиппинах, который сделал все возможное для улучшения условий пребывания в аэропорту", - объяснила Леэн Линдам.
"Важно отметить, что Роман полетел на Филиппины в то время, когда все страны стали вводить чрезвычайное положение, а МИД Эстонии призывал повременить с путешествиями, так как появился реальный риск попасть в ловушку из-за введенных ограничений и отмены международного авиасообщения", - добавила Леэн Линдам.
На днях Роман Трофимов все еще выразил желание вернуться домой. Сейчас МИД Эстонии занимается организацией эвакуации мужчины, чтобы уже в ближайшие дни он смог вернуться в Эстонию.
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