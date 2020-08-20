Кто виноват? Как отмененный за день до вылета рейс airBaltic из Испании в Таллинн оказался кошмаром для семьи из Эстонии

По прилете в Мадрид семья прошла регистрацию на все три рейса. Самолет из Мадрида в Лондон авиакомпании AIR EUROPA взлетел в 15:40, вместо 15:00, и прибыл на место в 16:28, то есть с небольшим опозданием. Еще во время полета Марина попросила бортпроводников выпустить их с самолета первыми, чтобы успеть на стыковку. И им пошли навстречу.

"С момента приземления и до "подруливания" самолета к зданию аэропорта, а также установки телескопического трапа для пассажиров тоже прошло какое-то время. Мы первыми из пассажиров вышли из самолета и первым делом поспешили к столу стыковочных рейсов. Но там никого из работников на месте не было! Более того, работники аэропорта позже нам сказали, что стыковка сегодня закрыта в связи с тем, что с сегодняшнего дня, 26 июля, Испания включена в список стран, по прибытии из которых пассажиры должны находиться на карантине. Мы объяснили, что летим дальше и не собираемся оставаться на территории Великобритании, но нам сказали, что это неважно и мы должны все равно заполнить электронные формы (Public Health Passenger Locator Form) на случай, если на борту нашего самолета были зараженные, чтобы с нами потом могли связаться. Так как это правило ввели только в этот же день, то никто из пассажиров о нем не знал и все столпились, заполняя форму на своих телефонах. Так как с нами путешествуют несовершеннолетние дети, то мы заполняли форму и за себя, и за детей. Все это заняло больше времени, чем предполагалось. Точное время, когда нам удалось закончить заполнять форму и нас, наконец, пропустили через пограничный контроль, было 17:18, а самолет на Ригу вылетал в 17:35. Мы попытались пройти на рейс, но нас не пропустила автоматическая система проверки билетов, так как было слишком поздно (с формулировкой “TOO LATE”). Пропускной пункт для семей, которым мы обычно пользовались в этом аэропорту, был закрыт".