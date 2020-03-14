Куда направляетесь, как самочувствие? Полиция Эстонии начала проверку на границах

При въезде в Эстонию каждый человек должен предоставить информацию на пограничном контрольно-пропускном пункте о своем маршруте, попутчиках, возможном контакте с уже заразившимися людьми и о том, были ли у него / нее симптомы вирусных заболеваний в последние дни.

Помимо Таллиннского аэропорта, а также портов и пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, Департамент полиции и погранохраны собирает данные и от тех, кто въезжает в Эстонию из Латвии через Икла и Валга. Данные собираются с помощью вопросника, при необходимости у пересекающего границу человека запрашивают дополнительную информацию.

По словам Прийта Пяркна, заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны, пограничники делают все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса. “В течение недели мы проводили дополнительные мероприятия на границе и теперь расширяем нашу деятельность до решения правительственной комиссии. Дополнительные проверки приведут к увеличению времени прохождения границы и могут создавать очереди, но все это делается для защиты здоровья народа Эстонии”.