14.03.2020, 10:34

Куда направляетесь, как самочувствие? Полиция Эстонии начала проверку на границах

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PPA piirivalve Valgas
PPA piirivalve ValgasFoto: Argo Ingver

Департамент полиции и погранохраны просит всех, кто в ближайшее время намерен пересекать государственную границу Эстонии, запастись терпением и временем — с сегодняшней ночи полицейские и пограничники ввели контроль на границах, где собирают данные о маршруте всех граждан с целью предотвращения распространения коронавируса в стране.

При въезде в Эстонию каждый человек должен предоставить информацию на пограничном контрольно-пропускном пункте о своем маршруте, попутчиках, возможном контакте с уже заразившимися людьми и о том, были ли у него / нее симптомы вирусных заболеваний в последние дни.

Помимо Таллиннского аэропорта, а также портов и пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, Департамент полиции и погранохраны собирает данные и от тех, кто въезжает в Эстонию из Латвии через Икла и Валга. Данные собираются с помощью вопросника, при необходимости у пересекающего границу человека запрашивают дополнительную информацию.

По словам Прийта Пяркна, заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны, пограничники делают все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса. “В течение недели мы проводили дополнительные мероприятия на границе и теперь расширяем нашу деятельность до решения правительственной комиссии. Дополнительные проверки приведут к увеличению времени прохождения границы и могут создавать очереди, но все это делается для защиты здоровья народа Эстонии”.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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