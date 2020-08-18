Курортный отдых во время коронавируса: что нужно знать, чтобы не попасть на деньги? Личный опыт

И мы не прогадали.Наш выбор пал на Mascot Boutique Hotel в центре одноименной столице Родоса. Главное важное для нас условие — наличие пляжа под боком, было выполнено на все сто. В качестве бонуса была терраса на крыше, где можно было позагорать днем и насладиться закатом вечером.
Кроме того, у отеля был поистине креативный дизайн интерьера, мы выбрали комнату с кроватью подиумом, которая находилась на втором ярусе, а позже переселились в номер побольше. Сам отель — пару лет назад находившийся в запущенном состоянии итальянский особняк, который владельцы полностью переделали и обновили, при этом сохранив в нем дух эпохи и причудливые детали.
Тут важен еще один нюанс выбора отеля во время коронавируса — стоит отдать предпочтение семейному бизнесу, и на то есть несколько причин. Во-первых, в таких небольших отелях живет и работает меньше человек, что безопаснее для здоровья. Во-вторых, всегда лучше поддержать малый бизнес, чем крупное предприятие. А в-третьих, что тоже немаловажно, не придется ждать очередь на завтраке, ведь теперь на курортах в отелях со шведского стола накладывает еду персонал отеля, а не сам отдыхающий. Экономия времени тоже важна!
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