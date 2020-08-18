18.08.2020, 07:00

Курортный отдых во время коронавируса: что нужно знать, чтобы не попасть на деньги? Личный опыт


Андрей Данило
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Курортный отдых во время коронавируса: что нужно знать, чтобы не попасть на деньги? Личный опыт
Foto: Andrei Danilo

Коронавирус, возможно, навсегда изменил наш подход к туристическим поездкам. Однако если весной об отдыхе за границей и речи не шло, то летом ситуация стала более предрасположенной к туризму, несмотря на надвигающуюся “вторую волну”. На личном опыте рассказываем, что нужно помнить, планируя поездку в теплые (и не совсем) страны.

В августе мы запланировали поездку в Грецию на двоих — airBaltic пустил в продажу билеты на Родос по 180 евро туда-обратно на человека (плюс необходимость потратиться на ночевку в Риге на обратном пути или же провести ночь в аэропорту). Отдых выходил вполне бюджетным и дешевле, чем предлагали турфирмы, поэтому мы с женой решили рискнуть. Но сейчас такое время, что отправляясь в поездку к непредвиденным расходам нужно быть готовым, и бюджетный отпуск внезапно может стать не таким уж бюджетным.

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Наверное, главное правило поездок во время, когда в мире коронавирус еще не исчез — планировать поездку заранее практически невозможно. Если раньше можно купить тур за полгода и спокойно ждать наступления заветной даты, то сейчас все сложнее — ситуация с распространением коронавируса в странах меняется чуть ли не каждый день. Поэтому, планируя отдых, мы рассматривали ближайшие даты.

Перед планированием поездки нужно обязательно ознакомиться с ситуацией с коронавирусом в стране. МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.

Однако ситуация действительно меняется стремительно. Во время покупки рейса в начале августа показатель заболеваемости в Греции составлял менее 5 — не опаснее, чем в Эстонии, по возвращении не надо оставаться 14 дней в самоизоляции. На начало этой недели число уже подскочило до 18,5. Тут уже и ситуация с коронавирусом в стране вызывает опасение, и после рейса нужно будет обязательно провести две недели дома.

Второе, о чем нужно помнить — никто не несет за вас ответственность, кроме вас самих. Не стоит надеяться, что авиакомпания или кто-то еще вас предупредит обо всем, нужно самим все тщательно узнавать и проверять правила въезда в любую страну, например, на сайте reisitargalt.vm.ee.

Доплатить — или потерять уже вложенные деньги?

Как и некоторые другие эстоноземельцы, мы не заполнили специальную форму, которую требует Греция для въезда. В принципе, тут винить кроме себя некого, хотя уж очень хочется. Причем форму нужно обязательно заполнить за день до рейса, чтобы греки выслали специальный QR код, без которого на самолет не пускают, а быстренько ее заполнить в аэропорту не получится.

Взяв себя в руки, мы решили действовать, ведь расклад был таков — либо доплатить несколько сотен евро и слетать в заветный отпуск, либо безвозвратно потерять уже потраченные на билеты и отель 800 евро (кстати, еще одно правила поездок во время коронавируса — бронируйте отели с возможностью отмены брони и возврата денег, хотя бы частичной).

Как назло, билеты из Таллинна на Родос на следующий день начинались от трехсот евро на человека — поездка подорожала бы чуть ли не вдвое. Поэтому лететь из Таллинна было не вариант, оставалась лишь надежда на соседей. Через momondo.ee удалось найти билеты из Хельсинки на Родос рейсом Aegean Airlines по 170 на человека. Два билета на утренний паром Viking Line вышли 30 евро на двоих — проблема была решена.

Заветный QR код тоже получили, правда сначала чуть не забыли, заполнить форму на каждого человека. Потом уже в Греции выяснилось, что проверяют наличие этого кода чисто на глаз. Обидно, конечно, но властям страны виднее. Выборочного тестирования на коронавирус также не было, но это было хорошо — в Афинах на пересадку было всего полчаса, за которые еще и надо было успеть снова пройти секьюрити-чек.

Еще одна важная вещь, о которой нужно позаботиться перед путешествием — защитные маски для лица. Многие аэропорты требуют ношение масок на своей территории, обязательны они и в самолете на протяжении всего полета (спасибо, что на время еды можно снять). Если у вас нет маски, то придется купить на месте, иначе в аэропорт или в самолет могут не пустить, хотя некоторые авиакомпании, как airBaltic, выдают пассажирам одноразовые маски.

Как правильно выбрать отель

Когда уже все невзгоды и долгий путь на курорт были преодолены, отдых официально начался с заселения в отель. К его выбору тоже пришлось подойти с умом.

Во-первых, бронируя отель непосредственно за неделю до поездки, цены не такие “сладкие”, как за полгода до этого, поэтому выбор сразу был ограничен ценой. Вторая проблема — соотношение картинки и описания с реальностью. Тут обязательно посмотреть фото отеля не только на сайте Booking, но и на TripAdviser, так как свои фото пользователи могут загружать только на второй. Таким образом изначально выбранный отель, подходивший по цене и расположению, на фотографиях побывавших там людей оказался просто ужасным на вид.

Так как этот отдых и так выходил довольно необычным, то мы в итоге решили и выбрать отель под стать отдыху — с необычным дизайном. Тем более, что отзывы были на высоте, а фотографии посетителей выглядели отменно.

И мы не прогадали.Наш выбор пал на Mascot Boutique Hotel в центре одноименной столице Родоса. Главное важное для нас условие — наличие пляжа под боком, было выполнено на все сто. В качестве бонуса была терраса на крыше, где можно было позагорать днем и насладиться закатом вечером.

Кроме того, у отеля был поистине креативный дизайн интерьера, мы выбрали комнату с кроватью подиумом, которая находилась на втором ярусе, а позже переселились в номер побольше. Сам отель — пару лет назад находившийся в запущенном состоянии итальянский особняк, который владельцы полностью переделали и обновили, при этом сохранив в нем дух эпохи и причудливые детали.

Тут важен еще один нюанс выбора отеля во время коронавируса — стоит отдать предпочтение семейному бизнесу, и на то есть несколько причин. Во-первых, в таких небольших отелях живет и работает меньше человек, что безопаснее для здоровья. Во-вторых, всегда лучше поддержать малый бизнес, чем крупное предприятие. А в-третьих, что тоже немаловажно, не придется ждать очередь на завтраке, ведь теперь на курортах в отелях со шведского стола накладывает еду персонал отеля, а не сам отдыхающий. Экономия времени тоже важна!

Бонусом ко всему этому идет теплое и радушное отношение к отдыхающим, а также оливки, варенье и фрукты из своего сада на завтраке, которые проходят во дворике второго отеля на соседней улице. Отелем заправляет молодая пара, а за завтраки отвечает мать владельца, которая действительно заставляет поверить в то, что еда приготовлена с любовью.

Единственный минус такого маленького отеля — отсутствие бассейна, но это вполне компенсирует наличие моря под боком. Кроме того, в соседнем большом отеле нам сказали, что можно воспользоваться их бассейном, если сделать заказ в баре, а у бассейна будет мало народа — а там целыми днями буквально никого не было. В итоге мы так и не воспользовались этим предложением, отдавая предпочтение прозрачной воде ярко-голубого моря.

О чем нужно помнить

Сразу видно, что коронавирус сильно ударил по Греции, которая во многом зависит от туристов. Несколько больших отелей на острове стояли закрытыми — видимо, без полной заполняемости расходы превышали доходы. Большинство ресторанов стояли пустыми и днем, и вечером, поэтому традиционные греческие зазывания на ужин превратились из дружелюбных в назойливые.

Туры на автобусе и кораблике по острову продолжаются, но многие конторы закрыты. Аренда автомобиля была довольна дешевой — от 30 евро в день.

В качестве бонуса для отдыхаешь — меньшее количество людей на городских и курортных пляжах. Зато если выехать на популярные пляжи острова, известные своими красивыми видами, то там картина уже больше напоминает времена до коронавируса. Единственное свободное место на лежаке все же найти легче, чем раньше.

Еще положительная сторона — возможность сделать фотографии в главных достопримечательностях острова без толпы на заднем плане. Таким образом удалось запечатлеть улицу Рыцарей в старом городе Родоса и акрополь Линдоса почти без людей.

Foto: Andrei Danilo

При поездке в другую жаркую страну обязательно нужно ознакомиться с условием ношения маски в общественных местах. Ношение маски на улице в Греции не обязательно, поэтому на жаре там не так плохо. В ресторанах тоже можно находиться без маски, хотя весь персонал ходит в них. Маски обязательны только в музеях и магазинах, но владельцы магазинчиков не следят за ленивыми туристами, так как им во что бы то ни стало нужно получить прибыль.

И опять же — ситуация с коронавирусом очень быстро меняется. Нам удалось улететь обратно еще до того, как Эстония ввела требование 14-дневной самоизоляции при возвращении из Греции. Кроме того, прямо перед отъездом в Греции ввели комендантский час, и бары начали закрываться в 12 часов, а также ограничение в 50 человек на общественные мероприятия.

В итоге хочется подчеркнуть: перед поездкой куда-либо тщательно проверяйте ситуацию в стране и требования для въезда туда и пребывания там. Продолжайте следить за информацией, чтобы оставаться начеку, и будьте готовы к тому, что возможно придется закончить отпуск раньше, а также к непредвиденным тратам.

Любые поездки в текущей ситуации — это сознательный риск, и, к сожалению, сейчас еще невозможно сказать, как долго нам придется путешествовать в подобном режиме.

Foto: Andrei Danilo
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