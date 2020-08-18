Курортный отдых во время коронавируса: что нужно знать, чтобы не попасть на деньги? Личный опыт

Перед планированием поездки нужно обязательно ознакомиться с ситуацией с коронавирусом в стране. МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.

Однако ситуация действительно меняется стремительно. Во время покупки рейса в начале августа показатель заболеваемости в Греции составлял менее 5 — не опаснее, чем в Эстонии, по возвращении не надо оставаться 14 дней в самоизоляции. На начало этой недели число уже подскочило до 18,5. Тут уже и ситуация с коронавирусом в стране вызывает опасение, и после рейса нужно будет обязательно провести две недели дома.

Второе, о чем нужно помнить — никто не несет за вас ответственность, кроме вас самих. Не стоит надеяться, что авиакомпания или кто-то еще вас предупредит обо всем, нужно самим все тщательно узнавать и проверять правила въезда в любую страну, например, на сайте reisitargalt.vm.ee.