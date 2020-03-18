18.03.2020, 20:47

Курсирование поезда Таллинн — Санкт-Петербург — Москва временно приостановлено


EST
Курсирование поезда Таллинн — Санкт-Петербург — Москва временно приостановлено
Foto: Ilmar Saabas

В связи с распространением коронавируса начиная с 20 марта временно приостановлены отправления поезда по линии Таллинн — Санкт-ПетербургМосква и обратно. Уже купленные билеты можно вернуть обратно, сообщается на сайте Gorail.

“Сегодня нам поступила информация от РЖД, что для предотвращения распространения коронавируса и соблюдения безопасных пассажирский перевозок временно приостанавливается курсирование поезда. Просим пассажиров, купивших билеты, при необходимости связаться с бюро обслуживания клиентов предприятия Go Rail, отвечающий за продажу билетов”, - прокомментировал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвее.

Правительство Республики 12 марта объявило о чрезвычайном положении в Эстонии в связи с мировой пандемией распространения коронавируса и опасности массового заражения на территории Эстонии. Чрезвычайное положение на данный момент действует до 1 мая.

Читайте также:

Для возврата билетов и получения дополнительной информации просим Вас связаться с Go Rail по следующим каналам связи:

Телефон: +372 6310044

Э-майл: reisid@gorail.ee

Билетные кассы Go Rail на Балтийском вокзале будут временно закрыты начиная с 21.03.2020

Читайте также: