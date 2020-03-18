Курсирование поезда Таллинн — Санкт-Петербург — Москва временно приостановлено

“Сегодня нам поступила информация от РЖД, что для предотвращения распространения коронавируса и соблюдения безопасных пассажирский перевозок временно приостанавливается курсирование поезда. Просим пассажиров, купивших билеты, при необходимости связаться с бюро обслуживания клиентов предприятия Go Rail, отвечающий за продажу билетов”, - прокомментировал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвее.
Правительство Республики 12 марта объявило о чрезвычайном положении в Эстонии в связи с мировой пандемией распространения коронавируса и опасности массового заражения на территории Эстонии. Чрезвычайное положение на данный момент действует до 1 мая.
Для возврата билетов и получения дополнительной информации просим Вас связаться с Go Rail по следующим каналам связи:
Телефон: +372 6310044
Э-майл: reisid@gorail.ee
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