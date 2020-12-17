Кусочки дерева, найденные в Шотландии, могут переписать историю пирамиды Хеопса

Находка была сделана сотрудницей университета во время рутинной сверки данных о хранящихся в собрании предметов.

Несколько фрагментов кедрового дерева возрастом около 5 тыс. лет, по словам ученых, представляют огромную историческую ценность.

Фрагменты, тогда еще составлявшие единое целое, обнаружил британский исследователь Уэйман Диксон в так называемой “камере цариц” в 1872 году.

Этот кусок дерева, который, как считается, мог быть использован при строительстве пирамиды, был подарен университету в 1946 году, после чего его следы затерялись.

Вновь обнаружить реликвию смогла помощница куратора Абир Эладани, которая проводила опись предметов, хранящихся в Азиатской коллекции университета.

Сокровище “пряталось на самом виду”

“Как только я взглянула на цифры в наших египетских записях, я сразу поняла, что это, и что оно скрывалось у нас на виду, но в другой коллекции, — говорит Абир. — Я сама по профессии археолог и работала на раскопках в Египте, но никак не ожидала, что на северо-востоке Шотландии смогу обнаружить такую важную часть наследия моей собственной страны. И пусть это лишь кусочек дерева, распавшийся на части, но это один из всего трех предметов, извлеченных из Великой пирамиды”.