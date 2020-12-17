Кусочки дерева, найденные в Шотландии, могут переписать историю пирамиды Хеопса

Находка была сделана сотрудницей университета во время рутинной сверки данных о хранящихся в собрании предметов.
Несколько фрагментов кедрового дерева возрастом около 5 тыс. лет, по словам ученых, представляют огромную историческую ценность.
Фрагменты, тогда еще составлявшие единое целое, обнаружил британский исследователь Уэйман Диксон в так называемой “камере цариц” в 1872 году.
Этот кусок дерева, который, как считается, мог быть использован при строительстве пирамиды, был подарен университету в 1946 году, после чего его следы затерялись.
Вновь обнаружить реликвию смогла помощница куратора Абир Эладани, которая проводила опись предметов, хранящихся в Азиатской коллекции университета.
Сокровище “пряталось на самом виду”
“Как только я взглянула на цифры в наших египетских записях, я сразу поняла, что это, и что оно скрывалось у нас на виду, но в другой коллекции, — говорит Абир. — Я сама по профессии археолог и работала на раскопках в Египте, но никак не ожидала, что на северо-востоке Шотландии смогу обнаружить такую важную часть наследия моей собственной страны. И пусть это лишь кусочек дерева, распавшийся на части, но это один из всего трех предметов, извлеченных из Великой пирамиды”.
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»
Курникова показала подросших близнецов от Иглесиаса
YXo: Counter-Strike уже ничего не убьет