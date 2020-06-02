Латвийские гостиницы жалуются на недостаточное число туристов из Эстонии

По его словам, труднее всего приходится крупным гостиницам, но уже в нескольких гостиницах загрузка номеров превышает 10%.

По словам Пинниса, постепенно увеличивается количество бронирований на июль и август. Бывают случаи, когда бронирование на эти месяца отменяются, но вместо них приходят новые заявки.

Ощущается инерция, но изначально ожидалось, что гостиницам будет недостаточно постояльцев только за счет приезжающих из стран Балтии, сказал Пиннис. Остается надежда, что Латвия может пойти по пути Эстонии и открыть границы для жителей 16 стран Шенгенской зоны.

Границы для поездок между странами Балтии открыты с 12 мая. Чрезвычайная ситуация в связи с пандемией Covid-19 в Латвии объявлена до 9 июня.