Латвия: большого потока туристов из Эстонии пока нет
Пока в Латвии не наблюдается большого количества туристов из Эстонии и Литвы, рассказал руководитель Рижского бюро по развитию туризма (Rīgas tūrisma attīstības biroja, RTAB) Янис Ензис.
Пока в Латвии не наблюдается большого количества туристов из Эстонии и Литвы, рассказал руководитель Рижского бюро по развитию туризма (Rīgas tūrisma attīstības biroja, RTAB) Янис Ензис.
Он отметил, что жители Эстонии, например, все еще отменяют бронирование путешествий на лето.
Изменения в привычках путешествовать, скорее всего, еще какое-то время сохранятся, но не хотелось бы, чтобы лето 2020 года прошло полностью без иностранных гостей, сказал руководитель бюро.
Он также отметил, что в Латвии по сравнению с Литвой и Эстонией пока еще довольно много ограничений. “Туризм ассоциируется с приключениями, с множеством приятных эмоций, а ограничения предусматривают довольно серьезное дистанцирование”, — сказал Ензис.
От того, как быстро Латвия снимет ограничения, будет зависеть, выберут ли ее для поездок жители соседних стран. RTAB после отмены чрезвычайного положения планирует начать кампанию в Эстонии и Литве, приглашая жителей этих стран приезжать в Ригу, сообщил руководитель бюро.
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